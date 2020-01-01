В трех реабилитационных центрах под Днепром вспышка COVID: открыто дело

Коронавирус подтвердился у 26 человек из реабилитационных центров. Теперь прокуратура проверит возможные нарушения санитарных правил в учреждениях.

Под Днепром выявили вспышку COVID-19 в реабилитационных центрах facebook.com/cvODA

В Подгорном Днепропетровской области вспышки коронавируса зафиксировали в трех реабилитационных центрах. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры области в пятницу, 25 апреля.

В реабилитационных центрах коронавирус подтвердился у 26 человек.

"Указанных лиц госпитализированы в КЗ "Днепропетровская городская клиническая больница №21 им. проф. Е. Попковой" для прохождения лечения. Сейчас сотрудниками санитарно - эпидемиологической станции и медицинскими работниками проводится отбор биологического материала у всех граждан, находящихся в указанных реабилитационных центрах. Также проходит дезинфекция помещений", - сказано в сообщении.

Дело открыто по факту нарушения санитарных правил и норм по предотвращению инфекционных болезней (ч.1 ст.325 УК Украины). Устанавливаются причастные лица.

Напомним, что ранее в Одессе выявили вспышку COVID-19 в доме престарелых. Вспышка в доме престарелых стала возможной из-за несоблюдения санитарно-противоэпидемического режима.

Также сообщалось, что на Харьковщине село изолируют из-за вспышки COVID. Вспышку коронавируса в селе связывают с погибшей зараженной женщиной, которая продавала в церкви свечи.

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