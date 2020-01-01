Пакет на голове, Гонконг и Мисс США: фото дня
Подборка самых ярких новостных фотографий событий сегодняшнего дня, 24 апреля 2020 года.
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Корреспондент представляет подборку интересных и запоминающихся фото происшествий 24 апреля.
Вашему вниманию представляем кадры, как проходит ликвидация пожаров в зоне отчуждения.
В Мариуполе на меткомбинате произошел пожар, а полиция Донбасса обезвредила склады с оружием
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Молодая жена Петросяна вышла из дома с пакетом на голове, а Мисс Вселенная снялась в пикантном платье без белья.
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