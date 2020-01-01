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Пакет на голове, Гонконг и Мисс США: фото дня

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Подборка самых ярких новостных фотографий событий сегодняшнего дня, 24 апреля 2020 года.
Молодая жена Петросяна
Молодая жена Петросяна
Instagram/bruhunova
Cмотрите фотогалерею Пакет на голове, Гонконг и Мисс США: фото дня
 
Корреспондент представляет подборку интересных и запоминающихся фото происшествий 24 апреля.
 
Вашему вниманию представляем кадры, как проходит ликвидация пожаров в зоне отчуждения.
 
В Мариуполе на меткомбинате произошел пожар, а полиция Донбасса обезвредила склады с оружием
 
Смотрите также, как ягуары вернулись в джунгли Гватемалы из-за COVID-19.
 
Молодая жена Петросяна вышла из дома с пакетом на голове, а Мисс Вселенная снялась в пикантном платье без белья.
 
 
 

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Теги: ДТП, пожар, Гонконг, Мисс Вселенная, фоторепортаж, Коронавирус, фото дня
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Источник: Корреспондент.net

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