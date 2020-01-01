Пакет на голове, Гонконг и Мисс США: фото дня

Подборка самых ярких новостных фотографий событий сегодняшнего дня, 24 апреля 2020 года.

Корреспондент представляет подборку интересных и запоминающихся фото происшествий 24 апреля.

Вашему вниманию представляем кадры, как проходит ликвидация пожаров в зоне отчуждения.

В Мариуполе на меткомбинате произошел пожар, а полиция Донбасса обезвредила склады с оружием

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Молодая жена Петросяна вышла из дома с пакетом на голове, а Мисс Вселенная снялась в пикантном платье без белья.

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