Пенсионерка застряла на заборе, пытаясь попасть на кладбище Ровно

Женщина начала кричать и ее услышали охранники кладбища, который в итоге пришли ей на помощь.

В Ровно бабушка перелезала через забор кладбища и застряла АР (архивное фото)

На кладбище Новое в Ровно 70-летняя женщина застряла на заборе, пытаясь попасть на территорию вопреки карантинным ограничениям. Об этом со ссылкой на пресс-секретаря мэра Николая Прокопчука сообщает портал Ровно Вечернее в пятницу, 24 апреля.

"Женщина перелезала и застряла. Поскольку она начала кричать, то ее услышали охранники кладбища. Им пришлось снимать женщину. Вообще ситуация напряженная. Люди перелезают через забор, ломают забор и замки", - сказал Прокопчук.

Напомним, что ранее мужчина на поводке выгуливал курицу. Возможно, таким образом находчивый человек хотел обойти карантинные ограничения на прогулки.

А в Тернополе женщина не пустила в дом мужа, вернувшегося из Польши. Женщина выгнала мужа из-за страха перед коронавирусом. Мужчина ночевал на улице, а затем обратился к правоохранителям.

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