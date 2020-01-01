Кабмин уволил глав таможни и налоговой - нардеп

Правительство приняло решение об отставке Максима Нефедова и Сергея Верланова, а также их заместителей.

Кабинет министров уволил председателя Налоговой службы Сергея Верланова и главу Таможенной службы Максима Нефедова. Об этом в пятницу, 24 апреля, сообщает в Telegram нардеп Алексей Гончаренко, который присутствовавл на заседании Кабмина.

Также нардеп сообщил, что правительство уволило с должности заместителя главы Государственной налоговой службы Дмитрия Венциковского.

Также, по словам депутата, уволены заместители Нефедова - Роберт Зелди, Денис Шендрик и Сергей Петухов.

Напомним, пару недель назад министр финансов допустил смену глав таможни и налоговой. Такое решение он объяснил необходимостью повышать эффективность работы этих служб.

Напомним, при отствке Кабмина Гончарука Зеленский раскритиковал работу таможни, которая "собирает лайки" в соцсетях, а не деньги.

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