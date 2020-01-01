На Черниговщине инструктор школы снайперов продавал боеприпасы

Мужчина занимался незаконным сбытом боеприпасов. При обыске у него также изъяли наркотики.

Инструктор школы подготовки снайперов торговал боеприпасами в поселке Десна Черниговской области. Об этом сообщает пресс-служба военной прокуратуры Центрального региона Украины в пятницу, 24 апреля.

"24 апреля 2020 года военной прокуратурой Деснянского гарнизона Центрального региона Украины в ходе проведения негласных следственных (розыскных) действий задокументирован факт незаконного сбыта боеприпасов инструктором школы подготовки снайперов одного из учебных центров Сухопутных войск ВСУ, расположенного в пгт Десна", - сказано в сообщении.

Правоохранители задокументировали первый факт незаконного сбыта еще 27 марта. Тогда старший сержант ВСУ продал 100 патронов калибра 7,62 мм. Уже 24 апреля он снова продал две тротиловые шашки общим весом 400 гр, 40 патронов калибра 7,62 мм, один взрывной пакет, одну дымовую шашку и около 5 кг пороха.

"После этого он был задержан... В тот же день во время обыска по месту жительства задержанного обнаружено и изъято наркотические вещества, боеприпасы и около 4 кг артиллерийских порохов. Согласно ч.1 ст. 263 УК Украины задержанному грозит заключение на срок от трех до семи лет", - резюмировали в военной прокуратуре.

Напомним, что ранее в Харьковской области задержали продавца гранат. Злоумышленник оценил три гранаты РГД-5 с запалами и 200 патронов различного калибра в 4 тысячи гривен.

Также сообщалось, что на Киевщине военного задержали за повторный сбыт боеприпасов. Военный продал 109 патронов калибра 5,45х39 мм и 39 сигнальных ракет за 13,5 тысяч гривен.

Новости от Корреспондент.net в Telegram. Подписывайтесь на наш канал https://t.me/korrespondentnet