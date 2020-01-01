Чиновники госавиапредприятия нанесли бюджету миллионные убытки - СБУ

Должностные лица госпредприятия вступили в сговор с подрядчиками и установили необоснованную стоимость договора. Ущерб бюджету оценен в 3 млн грн.

В Киевской области чиновники госавиапредприятия нанесли бюджету убытки на 3 млн грн

В Киевской области чиновники госавиапредприятия принесли миллионные убытки бюджету. Об этом сообщает пресс-служба СБУ в пятницу, 24 апреля.

"Оперативники спецслужбы установили, что должностные лица госпредприятия вступили в сговор с подконтрольным им генподрядчиком работ. Вопреки требованиям законодательства об осуществлении государственных закупок они безосновательно изменили условия и стоимость договора. Действия злоумышленников привели к увеличению конечной стоимости работ, чем нанесли государству ущерб на более чем 3 млн грн", - сказано в сообщении.

Начато производство по ч.5 ст.191 УК. Правоохранители обнаружили документацию с информацией о проведенных финансово-хозяйственных операциях. Также было инициировано проведение соответствующих экономических и почерковедческих экспертиз.

Теперь экс-руководителю госпредприятия сообщено о подозрении в совершении преступления, предусмотренного ч.5 ст.191 УК (присвоение имущества или растрата).

Напомним, что ранее одному из авиапредприятий Украины нанесли ущерб в 300 миллионов. Топ-менеджмент компании-поставщика телекомуслуг в течении пяти лет нанес авиапредприятию ущерб в 300 млн грн.

Также сообщалось, что вокруг Минздрава разгорается скандал из-за защитных костюмов для медиков. Украинского победителя тендера на пошив костюмов биологической защиты отстранили, закупив продукцию на 40% дороже в Китае.

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