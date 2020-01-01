Громкая отставка. Уволили глав таможни и налоговой

Правительство уволило председателя Государственной налоговой службы Сергея Верланова и главу Таможенной службы Максима Нефедова.

В Украине большие проблемы с наполнением бюджета. Президент Владимир Зеленский публично критиковал за это руководителей таможни и налоговой, которые и отвечают за поступления. За первые два месяца 2020 года невыполнение госбюджета составило 16 миллиардов гривен. В частности, 13 миллиардов – провал поступлений от таможни. Уволить глав этих ведомств пытался и бывший министр финансов Игорь Уманский. Вот только уволили, в итоге, самого Уманского.

Теперь же дошла очередь и непосредственно до председателя Государственной налоговой службы Сергея Верланова и главы Таможенной службы Максима Нефедова.

Корреспондент.net разбирался в громкой отставке.

Решение правительства

В конце 2018 года Кабинет министров Украины разделил Государственную фискальную службу на налоговую и таможенную службы и сообщил о намерении провести конкурс на руководителей новых ведомств.

Сергей Верланов возглавил налоговую службу в мае 2019 года. Нефедов стал руководителем Таможенной службы в июле.

Премьер-министр Денис Шмыгаль отметил, что правительство планирует в ближайшее время назначить новых эффективных руководителей в эти ведомства.

При этом еще вчера, 23 апреля, министр финансов Сергей Марченко заявлял, что вопрос увольнения Верланова и Нефедова не решит ситуации. Министр финансов подчеркивал, что, кроме кадровых изменений, нужны институциональные решения.

“Увольнение сейчас не решит ни одного из определенных государством задач и просто заведет нас в тупик”, - говорил министр. Но чиновников это от отставки не спасло.

Коррупционный скандал

Проработавший всего месяц министром финансов Игорь Уманский говорит, что пытался уволить Верланова и Нефедова, но ему не дали. Главу Государственной налоговой службы он обвинил в "скручивании" НДС. А это наносило, по его словам, ущерб бюджету в размере 5 миллиардов гривен ежемесячно. Верланов опроверг эту информацию, заявив, что она не проверена и "вбрасывается третьими лицами".

Перед тем, как Кабмин уволил Верланова и Нефедова, Верховная Рада 324 голосами поддержали проект постановления о создании Временной следственной комиссии по расследованию возможных коррупционных действий в налоговой и таможне, которые привели к недополучению доходов госбюджета.

В парламенте предполагают, что коррупционные оборудки должностных лиц налоговой и таможенной службы, лишают Государственный бюджет Украины доходов в 120 миллиардов гривен в год.

При этом глава глава Комитета ВРУ по финансам, налоговой и таможенной политике Даниил Гетманцев наоборот считает, что Налоговая служба Украины показывает впечатляющие результаты работы, но это не нравится отдельным дельцам из-за ликвидации коррупционных схем. "У нас в 8 раз по сравнению с прошлым годом увеличились отчисления по спирту, 131% по сравнению с мартом 2019-го составили поступления от акциза на алкоголь", - отметил нардеп.

Уманского же аккурат перед увольнением Нефедова и Верланова назначили советником главы Офиса президента Андрея Ермака. На Банковой утверждают, что при помощи бывшего министра финансов, Ермак хочет выяснить масштабы коррупции в налоговых и таможенных органах.

Ответ уволенных

Уже бывший глава таможни Максим Нефедов заявил, что причина увольнения ему неизвестна.

"Я об этом узнал на заседании Кабмина, которое прошло сегодня вечером. И министр финансов Сергей Марченко отказался со мной общаться и убежал. Но мне стало лучше, как человеку после увольнения", - говорит Нефедов.

Увольнение своих заместителей он прокомментировал так: "Не нашлось никого, кто бы согласился "выполнять задачу"".