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Антарктида, гиены, грудь и сокровища: фото недели

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Чем жила Украина и мир: яркие фотографии событий уходящей рабочей недели 21-24 апреля 2020 года.
Укрпочта отправила посылки в США на пассажирском самолете
Укрпочта отправила посылки в США на пассажирском самолете
Пресс-служба Укрпочты
Cмотрите фотогалерею Антарктида, гиены, грудь и сокровища: фото недели
 
Корреспондент представляет подборку интересных и запоминающихся фотографий событий 21-24 апреля.
 
Вашему вниманию представляем кадры, как барбершоп на колесах появился в Киеве, а Укрпочта отправила посылки в США на пассажирском самолете.
 
Принц Уильяма и Миддлтон показали подросшего сына, а в Средиземном море нашли корабли с сокровищами.
 
Модель с гигантской грудью хочет увеличить ягодицы, а девочка играет с гиенами.
 
Смотрите, как в Польше пожары охватили крупнейший национальный парк, а в Харькове горящий бус врезался в стену клиники.
 
Нацгвардия ищет поджигателей в зоне отчуждения, а украинская экспедиция добралась до Антарктиды.
 
 

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Теги: ДТП, животные, Антарктида, грудь, сокровища, пожар, фоторепортаж, фото недели
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Источник: Корреспондент.net

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