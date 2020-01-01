Антарктида, гиены, грудь и сокровища: фото недели

Чем жила Украина и мир: яркие фотографии событий уходящей рабочей недели 21-24 апреля 2020 года.

Укрпочта отправила посылки в США на пассажирском самолете Пресс-служба Укрпочты

Корреспондент представляет подборку интересных и запоминающихся фотографий событий 21-24 апреля.

Вашему вниманию представляем кадры, как барбершоп на колесах появился в Киеве, а Укрпочта отправила посылки в США на пассажирском самолете.

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Смотрите, как в Польше пожары охватили крупнейший национальный парк, а в Харькове горящий бус врезался в стену клиники.

Нацгвардия ищет поджигателей в зоне отчуждения, а украинская экспедиция добралась до Антарктиды.

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