Переключиться на мобильную версию
Горячие темы:

COVID-19 на Буковине: заражены более 1300 человек

Комментариев: 0
За последние сутки в регионе выявили более 100 новых случаев инфицирования коронавирусом.
В Черновицкой области растет число зараженных коронавирусом
В Черновицкой области растет число зараженных коронавирусом
facebook.com/cvODA

В Черновицкой области 24 апреля зафиксировали 109 новых случаев заражения COVID-19. Об этом вечером в пятницу сообщил глава Черновицкой ОГА Сергей Осачук в Facebook

Как подчеркнул Осачук, вчера было зафиксировано в два раза меньше инфицированных (59 человек).

Всего в области выявили 1308 зараженных коронавирусом.
 
В связи с ситуацией по рекомендации государственной комиссии ТЭБ и ЧС с 13.00 субботы, 25 апреля, до 6.00 понедельника, 27 апреля, в Черновицкой области будут введены дополнительные ограничительные меры, которые, в частности, касаются пребывания в общественных местах.
 
 
Напомним, на утро 24 апреля в Украине 7647 зараженных коронавирусом, из них 193 человека скончались и 601 выздоровел.

Новости от Корреспондент.net в Telegram. Подписывайтесь на наш канал https://t.me/korrespondentnet

Эта же новость на Корреспондент
Поделись:
Теги: Буковина, заражение, Коронавирус, Черновицкая область, Коронавирус в Украине
Не пропусти другие интересные статьи, подпишись:
  • bigmir)net в facebook
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции
Источник: korrespondent.net

Статьи по теме

Комментариев (0)
Популярные теги
Реклама
Реклама
Реклама
Топ новости по:
Реклама

Самое читаемое

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь