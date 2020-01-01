COVID-19 на Буковине: заражены более 1300 человек

За последние сутки в регионе выявили более 100 новых случаев инфицирования коронавирусом.

В Черновицкой области 24 апреля зафиксировали 109 новых случаев заражения COVID-19. Об этом вечером в пятницу сообщил глава Черновицкой ОГА Сергей Осачук в Facebook.

Как подчеркнул Осачук, вчера было зафиксировано в два раза меньше инфицированных (59 человек).

Всего в области выявили 1308 зараженных коронавирусом.

В связи с ситуацией по рекомендации государственной комиссии ТЭБ и ЧС с 13.00 субботы, 25 апреля, до 6.00 понедельника, 27 апреля, в Черновицкой области будут введены дополнительные ограничительные меры, которые, в частности, касаются пребывания в общественных местах.

Напомним, на утро 24 апреля в Украине 7647 зараженных коронавирусом , из них 193 человека скончались и 601 выздоровел.

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