Верланов назвал свое увольнение политическим

Экс-глава Государственной налоговой службы подал заявление в Офис генпрокурора в связи с обвинениями Игоря Уманского.

Уволенный глава Государственной налоговой службы Сергей Верланов считает, что решение Кабмина об увольнении глав налоговой и таможенной служб является политическим и не основано на оценке показателей эффективности работы. Об этом он заявил 24 апреля в эфире программы Свобода слова Савика Шустера на телеканале Украина.

"Я считаю, что это (увольнение – ред.) является, прежде всего, сменой курса. Эти решения достаточно политические, под ними нет никаких оснований в плане эффективности (работы)", – отметил Верланов.

Он указал, что за последние два месяца в Минфине не было проведено ни одного совещания по ликвидности.

"То есть, мы не понимали, куда движется государство, это первое. Второе – фактически не акцентируется внимание на реформах Государственной налоговой и таможенной служб в соответствии с нашими международными обязательствами. Мы говорим о меморандуме с МВФ, с ЕС. Там есть целые разделы по налоговой службе", – подчеркнул Верланов.

По его словам, налоговая служба в 2019 году впервые за восемь лет выполнила план. "Выполняется впервые за четыре года план по акцизам по спирту, по ликероводочным изделиям. Я думаю, что это все не нравится нашим оппонентам", – сказал бывший чиновник.

Экс-глава ведомства утверждает, что в информации о коррупции в налоговой и таможне, озвученной бывшим министром финансов, советником главы Офиса президента Игорем Уманским, "нет никаких фактов".

"Это какие-то распечатки А4, которые фактически говорят, что кто-то что-то куда-то не доплачивает. Я абсолютно уверен, что мы на временной следственной комиссии парламента в следующие шесть месяцев разложим это на атомы", – заявил Верланов.

Он выразил уверенность, что докажет отсутствие каких-либо схем в работе его команды в налоговой службе.

"Вчера (23 апреля – ред.) мной было подано заявление в Офис генпрокурора по заявлениям Игоря Уманского касательно неправдивого сообщения о преступлении", – указал Верланов.

Напомним, Игорь Уманский, который всего месяц проработал министром финансов, обвинил Верланова в "скручивании" НДС.

Перед их увольнением Верховная Рада поддержала проект постановления о создании Временной следственной комиссии по расследованию возможных коррупционных действий в ведомствах. В парламенте предполагают, что из-за оборудок должностных лиц налоговой и таможенной служб госбюджет недополучает 120 миллиардов гривен в год.

Новости от Корреспондент.net в Telegram. Подписывайтесь на наш канал https://t.me/korrespondentnet