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Киев хочет сохранить отношения с Тбилиси - СМИ

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В МИД Украины прокомментировали намерение Грузии отозвать посла в случае назначения Михаила Саакашвили вице-премьером.
Украина хочет сохранить партнерские отношения с Грузией
Украина хочет сохранить партнерские отношения с Грузией
Корреспондент.net
 
Министерство иностранных дел Украины пока не получало официального предупреждения Грузии об отзыве посла в случае назначения Михаила Саакашвили вице-премьер-министром. Об этом 24 апреля сообщило агентство Українські Новини со ссылкой на МИД.
 
В пресс-службе украинского внешнеполитического ведомства подчеркнули, что никакого официального обращения от грузинской стороны о возможном отзыве посла Грузии не получали.
 
На вопрос о том, планирует ли Украина каким-либо образом реагировать на предупреждение премьер-министра Грузии Георги Гахарии, в МИД указали, что для реализации подобных решений существует устоявшаяся процедура.
 
При этом в ведомстве подчеркнули, что Украина рассчитывает на сохранение партнерских отношений с Грузией.
 
"Мы рассматриваем Грузию как надежного друга и союзника и надеемся на дальнейшее развитие стратегического партнерства с грузинской стороной", - указали в МИД Украины.
 
Ранее Гахария заявил, что считает неприемлемым возможность назначения экс-президента Грузии Михаила Саакашвили на должность вице-премьер-министра Украины.
 
Реакцией на такие действия Киева будет вызов посла республики для консультаций
 
Напомним, Саакашвили сообщил, что президент Владимир Зеленский предложил ему стать переговорщиком с МВФ

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Теги: Украина, Грузия, Саакашвили, МИД Украины, посольство, посол, Михаил Саакашвили
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Источник: korrespondent.net

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