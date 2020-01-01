Киев хочет сохранить отношения с Тбилиси - СМИ

В МИД Украины прокомментировали намерение Грузии отозвать посла в случае назначения Михаила Саакашвили вице-премьером.

Министерство иностранных дел Украины пока не получало официального предупреждения Грузии об отзыве посла в случае назначения Михаила Саакашвили вице-премьер-министром. Об этом 24 апреля сообщило агентство Українські Новини со ссылкой на МИД.

В пресс-службе украинского внешнеполитического ведомства подчеркнули, что никакого официального обращения от грузинской стороны о возможном отзыве посла Грузии не получали.

На вопрос о том, планирует ли Украина каким-либо образом реагировать на предупреждение премьер-министра Грузии Георги Гахарии, в МИД указали, что для реализации подобных решений существует устоявшаяся процедура.

При этом в ведомстве подчеркнули, что Украина рассчитывает на сохранение партнерских отношений с Грузией.

"Мы рассматриваем Грузию как надежного друга и союзника и надеемся на дальнейшее развитие стратегического партнерства с грузинской стороной", - указали в МИД Украины.

Ранее Гахария заявил, что считает неприемлемым возможность назначения экс-президента Грузии Михаила Саакашвили на должность вице-премьер-министра Украины.

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