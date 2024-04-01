Итоги 24.04: Громкие увольнения и реакция Грузии

Кабмин уволил глав таможни и налоговой службы; в Тбилиси отреагировали на возможную должность Саакашвили в Украине: Корреспондент.net выделяет главные события вчерашнего дня.

В Минэкономики резко снизили прогноз по урожаю зерна

В 2020 году из-за недостаточного уровня осадков урожай зерновых в Украине составит около 60 миллионов тонн, что на 20% ниже, чем ожидалось ранее.

В Украине продолжает расти число зараженных коронавирусом

На утро 24 апреля в Украине зафиксировали 7647 случаев COVID-19, из них 193 закончились смертью и 601 - выздоровлением. Среди инфицированных почти 1,5 тысячи медиков.

Лидерами по заражению являются Черновицкая (1199 случаев), Ивано-Франковская (684) и Тернопольская (532) области.

Грузия пригрозила ответом, если Саакашвили получит должность в Кабмине

Премьер-министр Грузии Георгий Гахария заявил, что считает неприемлемым возможность назначения экс-президента Грузии Михаила Саакашвили на должность вице-премьер-министра Украины.

Чорновол разрешили покидать дом

Киевский апелляционный суд отменил экс-нардепу Татьяне Чорновол меру пресечения в виде круглосуточного домашнего ареста. Ее обязали находиться дома с 22.00 до 6.00 до 8 июня. Кабмин уволил глав налоговой и таможенной служб Кабинет министров уволил председателя Государственной налоговой службы Сергея Верланова и главу Таможенной службы Максима Нефедова. Перед их увольнением Верховная Рада поддержала проект постановления о создании Временной следственной комиссии по расследованию возможных коррупционных действий в ведомствах. В парламенте предполагают, что из-за оборудок должностных лиц налоговой и таможенной служб госбюджет недополучает 120 миллиардов гривен в год. Временным руководителем таможни стал глава одного из департаментов ГТС Игорь Муратов, а налоговую временно возглавил заместитель главы ГНС Михаил Титарчук. Премьер рассказал подробности выхода Украины из карантина Страна будет выходить из карантина по плану, который состоит из пяти этапов. Стартовая точка реализации этого плана может наступить 11 мая при условии благоприятной эпидемической ситуации, заявил премьер-министр Денис Шмыгаль. Ушла с должности языковой омбудсмен Уполномоченная по защите государственного языка Татьяна Монахова подала в отставку. Она заявила, что за полгода не получила финансирования на создание секретариата и тратила на работу деньги из семейного бюджета.

Новости от Корреспондент.net в Telegram. Подписывайтесь на наш канал https://t.me/korrespondentnet