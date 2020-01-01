Итоги 24 апреля: Громкие увольнения и грузинский ультиматум

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Кабмин снова уволил топ-чиновников страны; Грузия поставила Украине ультиматум касательно назначения Саакашвили: Bigmir.net выделяет главные события вчерашнего дня.

Уволили глав таможни и налоговой

Кабинет министров уволил председателя Налоговой службы Сергея Верланова и главу Таможенной службы Максима Нефедова.

Кроме того, правительство уволило с должности заместителя главы Государственной налоговой службы Дмитрия Венциковского. Также уволены заместители Нефедова - Роберт Зелди, Денис Шендрик и Сергей Петухов.

В Украине растет число зараженных коронавирусом

По состоянию на 9:00 24 апреля в Украине 7647 лабораторно подтвержденных случаев COVID-19, из них 193 летальных, 601 пациент выздоровел. За сутки зафиксировано 477 новых случаев.

Лидерами по заражению являются Черновицкая (1199 случаев), Ивано-Франковская (684) и Тернопольская (532) области.

Грузия отзовет своего посла в случае назначения Саакашвили

Премьер-министр Грузии Георгий Гахария подтвердил информацию о том, что Грузия отзовет своего посла Теймураза Шарашенидзе из Украины. Это произойдет в случае назначения Михаила Саакашвили на пост вице-премьер-министра по реформам.

В Грузии Саакашвили находится в розыске по ряду уголовных преступлений.

С Татьяны Чорновол сняли круглосуточный домашний арест

Апелляционный суд Киева сменил меру пресечения с круглосуточного домашнего ареста на ночной бывшему народному депутату Татьяне Чорновол.

Согласно решению суда, Чорновол не может покидать свой дом с 22.00 до 06.00. Данная мера пресечения будет действовать до 8 июня 2020 года.

Языковой омбудсмен подала в отставку

Уполномоченная по защите государственного языка Татьяна Монахова через полгода после назначения на должность написала заявление об увольнении по собственному желанию.

По словам Монаховой, за полгода в должности она так ни разу не получила ни одной заработной платы. Причиной этого стало то, что не удалось создать секретариат языкового омбудсмена.

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