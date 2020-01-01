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В Украине 8125 случаев коронавируса: обновленные данные Минздрава

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За сутки заразилось 478 человек.
Фото иллюстративное
Фото иллюстративное
EPA/UPG

По состоянию на 9:00 25 апреля в Украине 8125 лабораторно подтвержденных случаев COVID-19, из них 201 летальный, 782 пациенты выздоровели. За сутки зафиксировано 478 новых случаев.

Об этом сообщает пресс-служба Минздрава.

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В частности, коронавирус обнаружен:

  • Винницкая область - 377 случаев;
  • Волынская область - 212 случая;
  • Днепропетровская область - 240 случаев;
  • Донецкая область - 27 случаев;
  • Житомирская область - 337 случаев;
  • Закарпатская область - 286 случаев;
  • Запорожская область - 171 случай;
  • Ивано-Франковская область - 700 случаев;
  • Кировоградская область - 306 случаев;
  • г. Киев - 1159 случаев;
  • Киевская область - 519 случаев;
  • Львовская область - 317 случаев;
  • Луганская область - 28 случаев;
  • Николаевская область - 103 случая;
  • Одесская область - 183 случая;
  • Полтавская область - 169 случаев;
  • Ровенская область - 483 случая;
  • Сумская область - 94 случая;
  • Тернопольская область - 565 случаев;
  • Харьковская область - 125 случаев;
  • Херсонская область - 79 случаев;
  • Хмельницкая область - 66 случаев;
  • Черновицкая область - 1308 случаев;
  • Черкасская область - 249 случаев;
  • Черниговская область - 22 случая.

Обратите внимание: данные с временно оккупированных территорий АР Крым, Донецкой, Луганской областей и города Севастополя отсутствуют.

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Исследования проводились вирусологической референс-лабораторией Центра общественного здоровья Украины, а также областными лабораториями. По состоянию на утро 25 апреля 2020 в Центр поступило 1451 сообщения о подозрении на COVID-19. Всего с начала 2020 года поступило 23969 сообщений о подозрении на COVID-19.

Статистика
Статистика
МОЗ

Напомним, число жертв COVID-19 в мире приблизилось к 200 тыс. Излечились от заболевания уже более 800 тысяч человек. Число инфицированных приближается к 3 миллионам.

 

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Теги: коронавирус, вирус, обновленные данные
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