В Украине 8125 случаев коронавируса: обновленные данные Минздрава
По состоянию на 9:00 25 апреля в Украине 8125 лабораторно подтвержденных случаев COVID-19, из них 201 летальный, 782 пациенты выздоровели. За сутки зафиксировано 478 новых случаев.
Об этом сообщает пресс-служба Минздрава.
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В частности, коронавирус обнаружен:
- Винницкая область - 377 случаев;
- Волынская область - 212 случая;
- Днепропетровская область - 240 случаев;
- Донецкая область - 27 случаев;
- Житомирская область - 337 случаев;
- Закарпатская область - 286 случаев;
- Запорожская область - 171 случай;
- Ивано-Франковская область - 700 случаев;
- Кировоградская область - 306 случаев;
- г. Киев - 1159 случаев;
- Киевская область - 519 случаев;
- Львовская область - 317 случаев;
- Луганская область - 28 случаев;
- Николаевская область - 103 случая;
- Одесская область - 183 случая;
- Полтавская область - 169 случаев;
- Ровенская область - 483 случая;
- Сумская область - 94 случая;
- Тернопольская область - 565 случаев;
- Харьковская область - 125 случаев;
- Херсонская область - 79 случаев;
- Хмельницкая область - 66 случаев;
- Черновицкая область - 1308 случаев;
- Черкасская область - 249 случаев;
- Черниговская область - 22 случая.
Обратите внимание: данные с временно оккупированных территорий АР Крым, Донецкой, Луганской областей и города Севастополя отсутствуют.
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Исследования проводились вирусологической референс-лабораторией Центра общественного здоровья Украины, а также областными лабораториями. По состоянию на утро 25 апреля 2020 в Центр поступило 1451 сообщения о подозрении на COVID-19. Всего с начала 2020 года поступило 23969 сообщений о подозрении на COVID-19.
Напомним, число жертв COVID-19 в мире приблизилось к 200 тыс. Излечились от заболевания уже более 800 тысяч человек. Число инфицированных приближается к 3 миллионам.
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