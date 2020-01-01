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На Донбассе 10 обстрелов: ранены двое военных

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Позиции ВСУ обстреливали с крупнокалиберных минометов. С начала текущих суток - еще три обстрела.
В ВСУ обошлось без потерь
В ВСУ обошлось без потерь
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За минувшие сутки на Донбассе зафиксировано 10 обстрелов, в результате чего были ранены двое военных, сообщается в утренней сводке штаба ООС в субботу, 25 апреля.

Отмечается, что сепаратисты применили против ВСУ запрещенные минометы калибра 120 мм и 82 мм, а также гранатометы различных систем, крупнокалиберные пулеметы и стрелковое оружие.

Обстрелы велись неподалеку Павлополя, у Лебединского, Старогнатовки, Широкино, Новотошковского, н.п. Хутор Вольный, и Новозвановки.

Также из минометов обстреляны позиции рядом с Ореховым и возле Новоалександровки.

С начала текущих суток сепаратисты трижды обстреляли позиции ВСУ в районе Авдеевки. 

Отметим, днем ранее в результате 17 обстрелов были ранены трое военных.

 

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Теги: военные, ситуация на востоке Украины, Перемирие на Донбассе, Прекращение огня на Донбассе, режим тишины на Донбассе, война на Донбассе, Операция объединенных сил
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Источник: korrespondent.net

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