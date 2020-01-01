На Донбассе 10 обстрелов: ранены двое военных
За минувшие сутки на Донбассе зафиксировано 10 обстрелов, в результате чего были ранены двое военных, сообщается в утренней сводке штаба ООС в субботу, 25 апреля.
Отмечается, что сепаратисты применили против ВСУ запрещенные минометы калибра 120 мм и 82 мм, а также гранатометы различных систем, крупнокалиберные пулеметы и стрелковое оружие.
Обстрелы велись неподалеку Павлополя, у Лебединского, Старогнатовки, Широкино, Новотошковского, н.п. Хутор Вольный, и Новозвановки.
Также из минометов обстреляны позиции рядом с Ореховым и возле Новоалександровки.
С начала текущих суток сепаратисты трижды обстреляли позиции ВСУ в районе Авдеевки.
Отметим, днем ранее в результате 17 обстрелов были ранены трое военных.
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