МОЗ: резко выросло число выздоровевших от COVID-19
Количество заболевших коронавирусом в Украине превысило 8100 человек, 478 из которых - за сутки.
В Украине за сутки излечился от коронавируса 181 украинец, 9 - умерли, сообщает Минздрав в субботу, 25 апреля.
"По данным ЦОЗ, по состоянию на 9:00 25 апреля в Украине 8125 лабораторно подтвержденных случаев COVID-19, из них 201 летальный, 782 пациенты выздоровели. За сутки зафиксировано 478 новых случаев", - говорится в сообщении.
Сейчас коронавирусная болезнь обнаружена:
- Винницкая область - 377 случаев;
- Волынская область - 212 случая;
- Днепропетровская область - 240 случаев;
- Донецкая область - 27 случаев;
- Житомирская область - 337 случаев;
- Закарпатская область - 286 случаев;
- Запорожская область - 171 случай;
- Ивано-Франковская область - 700 случаев;
- Кировоградская область - 306 случаев;
- Киев - 1159 случаев;
- Киевская область - 519 случаев;
- Львовская область - 317 случаев;
- Луганская область - 28 случаев;
- Николаевская область - 103 случая;
- Одесская область - 183 случая;
- Полтавская область - 169 случаев;
- Ровенская область - 483 случая;
- Сумская область - 94 случая;
- Тернопольская область - 565 случаев;
- Харьковская область - 125 случаев;
- Херсонская область - 79 случаев;
- Хмельницкая область - 66 случаев;
- Черновицкая область - 1308 случаев;
- Черкасская область - 249 случаев;
- Черниговская область - 22 случая.
Данные с временно оккупированных территорий Крыма, Донецкой и Луганской областей отсутствуют.
По состоянию на утро 25 апреля поступило 1451 сообщения о подозрении на COVID-19. Всего с начала года поступило 23969 сообщений о подозрении на COVID-19.
По данным Минздрава, больницы в Украине загружены пациентами с коронавирусом на 15-20%.
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