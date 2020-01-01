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МОЗ: резко выросло число выздоровевших от COVID-19

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Количество заболевших коронавирусом в Украине превысило 8100 человек, 478 из которых - за сутки.
За сутки от коронавируса излечился 181 украинец
За сутки от коронавируса излечился 181 украинец
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В Украине за сутки излечился от коронавируса 181 украинец, 9 - умерли, сообщает Минздрав в субботу, 25 апреля.
 
"По данным ЦОЗ, по состоянию на 9:00 25 апреля в Украине 8125 лабораторно подтвержденных случаев COVID-19, из них 201 летальный, 782 пациенты выздоровели. За сутки зафиксировано 478 новых случаев", - говорится в сообщении.
 
Сейчас коронавирусная болезнь обнаружена:
  • Винницкая область - 377 случаев;
  • Волынская область - 212 случая;
  • Днепропетровская область - 240 случаев;
  • Донецкая область - 27 случаев;
  • Житомирская область - 337 случаев;
  • Закарпатская область - 286 случаев;
  • Запорожская область - 171 случай;
  • Ивано-Франковская область - 700 случаев;
  • Кировоградская область - 306 случаев;
  • Киев - 1159 случаев;
  • Киевская область - 519 случаев;
  • Львовская область - 317 случаев;
  • Луганская область - 28 случаев;
  • Николаевская область - 103 случая;
  • Одесская область - 183 случая;
  • Полтавская область - 169 случаев;
  • Ровенская область - 483 случая;
  • Сумская область - 94 случая;
  • Тернопольская область - 565 случаев;
  • Харьковская область - 125 случаев;
  • Херсонская область - 79 случаев;
  • Хмельницкая область - 66 случаев;
  • Черновицкая область - 1308 случаев;
  • Черкасская область - 249 случаев;
  • Черниговская область - 22 случая.
Данные с временно оккупированных территорий Крыма, Донецкой и Луганской областей отсутствуют.
 
По состоянию на утро 25 апреля поступило 1451 сообщения о подозрении на COVID-19. Всего с начала года поступило 23969 сообщений о подозрении на COVID-19.

По данным Минздрава, больницы в Украине загружены пациентами с коронавирусом на 15-20%.

 

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Теги: Минздрав, пандемия, Коронавирус, Коронавирус в Украине
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Источник: korrespondent.net

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