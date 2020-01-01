Переключиться на мобильную версию
Горячие темы:

В доме престарелых Одессы произошла вспышка COVID-19: детали

Комментариев: 0
С коронавирусом слегли двое постояльцев и трое сотрудников.
Фото иллюстративное
Фото иллюстративное
РБК-Украина

В доме престарелых города Одессы пятеро человек заболели коронавирусом. Подозревают, что вспышка произошла из-за несоблюдения сотрудниками дома престарелых санитарно-противоэпидемических норм.

Читай также: МОЗ: резко выросло число выздоровевших от COVID-19

Об этом сообщает "Думская", ссылаясь на главного санитарного врач Одесской области Виталия Гончарова.

Вспышка стала возможной из-за несоблюдения санитарно-противоэпидемического режима, - заявил он.

Читай также: Число жертв COVID-19 в мире приблизилось к 200 тыс

Врач рассказал, что из пяти зараженных двое - постояльцы дома престарелых, а три человека - персонал учреждения. Первый случай произошел 17 апреля. 

Напомним, по состоянию на 9:00 25 апреля в Украине 8125 лабораторно подтвержденных случаев COVID-19, из них 201 летальный, 782 пациенты выздоровели. За сутки зафиксировано 478 новых случаев.

 

Хотите знать важные и актуальные новости раньше всех? Подписывайтесь на Bigmir)net в Facebook и Telegram.

Поделись:
Теги: коронавирус, вирус, вспышка, дом престарелых
Не пропусти другие интересные статьи, подпишись:
  • bigmir)net в facebook
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции

Статьи по теме

Комментариев (0)
Популярные теги
Реклама
Реклама
Реклама
Топ новости по:
Реклама

Самое читаемое

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь