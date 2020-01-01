В доме престарелых Одессы произошла вспышка COVID-19: детали
В доме престарелых города Одессы пятеро человек заболели коронавирусом. Подозревают, что вспышка произошла из-за несоблюдения сотрудниками дома престарелых санитарно-противоэпидемических норм.
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Об этом сообщает "Думская", ссылаясь на главного санитарного врач Одесской области Виталия Гончарова.
Вспышка стала возможной из-за несоблюдения санитарно-противоэпидемического режима, - заявил он.
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Врач рассказал, что из пяти зараженных двое - постояльцы дома престарелых, а три человека - персонал учреждения. Первый случай произошел 17 апреля.
Напомним, по состоянию на 9:00 25 апреля в Украине 8125 лабораторно подтвержденных случаев COVID-19, из них 201 летальный, 782 пациенты выздоровели. За сутки зафиксировано 478 новых случаев.
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