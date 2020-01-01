С пожарами в зоне отчуждения борются три недели

Масштабные пожары вблизи Чернобыли и атомной электростанции начались 4 апреля и до сих пор полностью не ликвидированы.

В зоне отчуждения тлеет древесина, пеньки и торф ГСЧС

Тушение пожаров в зоне отчуждения продолжается третью неделю. Как сообщили в ГСЧС утром в субботу, 25 апреля, тушение продолжается на территории Лубянского, Парышевского, Дитятковского и Денисовецкого лесничеств.

"Основные усилия направлены на локализацию 2 очагов (с. Кривая Гора и с. Рудьки - с. Буряковка) тления пеньков, остатков древесины и торфяников в очагах пройденных огнем", - говорится в сообщении.

Для обустройства противопожарных разрывов привлечена тяжелая инженерная техника ГСЧС и ВСУ. Инженерной техникой создано 949 км минерализованных полос.

К тушению привлечены 1069 человек и 250 единиц техники, в том числе 3 самолета АН-32П и 3 вертолета, которыми 24 апреля осуществлено 79 сбросов 176 тонн воды.

Тем временем, в Житомирской области продолжается тушение отдельных очагов тления травяного настила, пеньков и древесины в лесных массивах Овручского района.

К тушению привлечены 637 человек и 91 единиц техники.

Также сообщается, что 23 апреля в ГСЧС поступила информация, что вблизи села Замысловичи Олевского района возникло возгорание сухой травы и лесного массива.

"По состоянию на 7 ч. 25 апреля продолжается тушение отдельных очагов травяного настила, лесной подстилки, пеньков и древесины. К тушению привлечены 163 человека и 30 единиц техники, из них от ГСЧС 65 человек личного состава и 16 единиц техники, в том числе 3 самолета и 1 вертолет, которыми 24 апреля осуществлено 3 сброса - 24 т воды", - подытожили в ГСЧС.

Спасатели тушат пожары в зоне ЧАЭС - фоторепортаж

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