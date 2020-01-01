На Украину надвигается шторм: объявлен желтый уровень опасности

Спасатели рассказали детали.

В субботу и воскресенье, 25 и 26 апреля, Государственная служба по чрезвычайным ситуациям предупреждает о штормовых порывах ветра до 20 м/с и снеголавинной опасности в горных районах Закарпатской и Ивано-Франковской областей.

Об этом сообщает пресс-служба ГосЧС Украины.

По данным Укргидрометцентра, 25 апреля днем в западных, центральных и южных областях, в течение суток 26 апреля в Украине порывы ветра 15-20 м/с (I уровень опасности - желтый), - сказано в сообщении.

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Кроме того, спасатели предупредили о лавинной опасности. В районе Карпатских гор Закарпатской и Ивано-Франковской области началась оттепель. 25 апреля в горных районах наблюдается значительная снеголавинная опасность (3 уровень).

Напомним, на Николаевщине тонны мусора оказались на деревьях. Власти Очакова сначала наведут порядок в самом городе после шторма, а потом начнут ликвидировать последствия непогоды у полигона ТБО.

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