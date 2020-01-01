На аппаратах ИВЛ более ста больных COVID украинцев

В больницах находится третья часть заболевших коронавирусом украинцев. Остальные лечатся дома.

От коронавируса в Украине умер 201 человек Командование Медицинских сил ВСУ

В Украине госпитализированы 2627 человек с коронавирусной инфекцией, из них 112 детей и 273 медиков, сообщает Центр общественного здоровья в субботу, 25 апреля.

На аппарате искусственной вентиляции легких находится 104 человека, в том числе один ребенок.

В свою очередь министр здравоохранения Максим Степанов отметил рекордное количество выздоровевших за минувшие сутки.

"При этом очень хорошая новость – 181 пациент выздоровел, в том числе 19 детей. Это наш рекорд, очень замечательный рекорд, я за такой рекорд я хочу в первую очередь поблагодарить наших врачей", - сказал министр.

Также за минувшие сутки провели рекордные 5825 исследований методом ПЦР. За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в Черновицкой области – 109, и городе Киеве – 37. Степанов сообщил также, что среди 8125 людей, у которых выявлен коронавирус, 545 детей и 1574 медицинских работника. По данным Минздрава, больницы в Украине загружены пациентами с коронавирусом на 15-20%.

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