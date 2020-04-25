Супруг Венедиктовой засветился с часами Hublot за 1,5 миллиона

Появилось видео с Колесником.

Муж генерального прокурора Ирины Венедиктовой Денис Колесник засветил элитные незадекларированные швейцарские часы Hublot за $54 280 (примерно 1,5 млн грн по курсу НБУ).

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Об этом сообщает Страна.

Элитные часы на руке Колесника заметили в одном из роликов Национальной полиции за 2019 год. К слову, супруг Венедиктовой работает заместителем начальника департамента киберполиции.

На руке Колесника часы модели Classic fusion tourbillion night out в черном цвете. Данная модель имеет круглый корпус из керамики и водонепроницаемость до 30 метров. Сапфировое стекло с антибликовым покрытием установлено на передней стороне часового корпуса. Циферблат черного цвета с 10 белыми багетными бриллиантами, общим весом 0.36 карат.

К слову, часы оснащены мануфактурным швейцарским механизмом с ручным заводом. Поставляется на ремешке из каучука и кожи с вставкой из нержавеющей стали. Есть в них и турбийон - это дополнение к основному механизму, которое призвано компенсировать влияние гравитации Земли на точность хода часов.

Час Hublot скриншот

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Кроме того, модель выпускается ограниченной серией 30 экземпляров. На официальном сайте Hublot эта модель уже не представлена, но она доступна в онлайн-магазинах, которые продают оригиналы.

Стоимость данных часов говорит о том, что их наличие Колесник, как госслужащий, обязан указать в декларации доходов. Между тем, в декларации мужа Венедиктовой они не фигурируют.

Единственный вариант, при котором Колесник мог не отражать факт приобретения этих часов в электронной декларации - это если ему их подарила жена. Подарки от членов семьи не нужно декларировать как существенное изменение материального положения.

Напомним, Венедиктова не указала в декларации часы Hublot за 10 тыс евро. Генеральный прокурор не указала дорогой аксессуар.

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