“Устали от войны, сидя на диване?”: Юный офицер ВСУ обратился к украинцам

Парень жестко раскритиковал всех, кто “устал от войны”.

22-летний офицер Вооруженных сил Украины поделился своим боевым опытом и резко обратился к украинцам, которые живут в мирных городах и постоянно жалуются на усталость от войны.

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Его историю опубликовали на странице волонтерского фонда "Повернись живим" в Facebook.

Совсем молодой парень рассказал, какими усилиями каждому воину на Донбассе дается мирное небо над Украиной.

Тарасу - 22 года. Он с того нового поколения бойцов, которое сознательно пошло учиться военному делу, когда украинский восток уже пылал от российского нашествия, - написала волонтеры.

Парень поступил в Национальную академию сухопутных войск во Львове со второго раза. В 2014 году будущему Герою не хватило баллов, поэтому он пришел через год.

Мне говорили: "Глупый, зачем ты туда идешь, ты видишь что происходит? Война. Зачем оно тебе?". Меня это еще больше мотивировало. Это говорили друзья, с которыми я учился в одном классе. Они до сих пор такого мнения - не лезь туда! Но все равно не забывают, звонят, волнуются, - вспомнил Тарас.

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Летом 2019 года Тарас получил звание лейтенанта и поехал в зону ООС.

Он рассказал, что родителям сначала знали, что он якобы стоит в тылу. Но однажды они увидели сына по телевизору, в сюжете о передовой. По словам юного защитника, отец и мать уже смирились с этим, однако он очень переживает, чтобы ни о чем не узнал дедушка, который слишком близко все принимает к сердцу.

Громче всех об усталости от войны кричат ​​те, кто ее никогда не видел. Ни от кого из моих знакомых, которые участвовали в ожесточенных боях, я ни разу не слышал подобных фраз. Так как могли устать те, которые сидят дома на диване? - добавил воин.

Напомним, террористы обстреляли позиции ООС у Лебединского. Ранен украинский военнослужащий.

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