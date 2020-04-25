Нардеп назвал аварию на ЧАЭС праздником

Николай Тищенко дважды назвал катастрофу в Чернобыле праздником. Завтра исполняется 34 года со дня трагедии.

Нардеп от Слуги народа Николай Тищенко в эфире телеканала НАШ назвал аварию на Чернобыльской АЭС праздником. Видео конфуза опубликовал нардеп Антон Поляков.

"Пользуясь случаем, хотел бы напомнить, что 26-го будет праздник очень большой, очень важный... это трагедия – Чернобыльская катастрофа. И хочу напомнить всем вам, о том, что... не забудьте поздравить, поблагодарить, поклониться всем людям, которые много-много лет защищали нас от этой катастрофы", – заявил Тищенко.

Ведущие напомнили нардепу, что Чернобыльская катастрофа все же не праздник. "Только же не праздник, Чернобыльскую катастрофу мы вспоминаем со слезами на глазах", – заметил ведущий.

Напомним, осенью Тищенко попросил полицию защитить его от пенсионерок: женщины спрашивали его о том, почему он проголосовал за некоторые законы в Раде. В ответ Тищенко позвал полицию и попросил разобраться с женщинами.

А отвечая на вопрос о формуле Штайнмайера, нардеп рассказал о насосе и надувной кукле.

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