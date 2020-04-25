В армии ускорилось распространение коронавируса

За сутки среди военных обнаружено шесть заболевших коронавирусом. Всего в ВСУ 57 случаев, 18 человек - выздоровели.

В Вооруженных силах Украины за сутки выявили сразу шесть новых случаев коронавируса, сообщает пресс-служба командования Медицинских сил ВСУ в субботу, 25 апреля.

"По состоянию на 07:00 25 апреля в Вооруженных силах Украины подтверждено 57 больных на острую респираторную болезнь COVID-19, вызванной коронавирусом SARS-CoV-2. Также за период пандемии выздоровели 18 человек и 2 летальных случая", - говорится в сообщении.

На изоляции находится 328 человек. У 33 военных изоляция заканчивается в ближайшие трое суток.

Из щести зараженных за минувшие сутки четверо находятся в учреждениях здравоохранения: ВМКЦ Центрального региона. Винница - один военнослужащий, Черновицкий военный госпиталь - двое военнослужащих, Надворнянская центральная больница - один работник ВСУ, а двое военнослужащих лечатся дома под наблюдением медицинской службы во Львовской и Ивано-Франковской областях.

"Состояние здоровья пациентов-военнослужащих удовлетворительное, работник ВСУ находится в состоянии средней тяжести. Все больные получают необходимое лечение", - уточнили в командовании.

Всего в Украине 8125 случаев коронавируса, 201 из них летальный, еще 782 человека ввыздоровели.

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