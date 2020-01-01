Шмыгаль обнародовал "новые стандарты жизни"

Украинцам вместе со всем миром придется жить по новым социальным стандартам после карантина, считает премьер.

Премьер-министр Денис Шмыгаль в субботу, 25 апреля, опубликовал свод "новых стандартов жизни" после карантинных ограничений.

"Украина, как и весь мир, должна научиться жить по новым стандартам, по новыму социальному поведению. Ослабление карантина не означает, что угроза пройдет. Такие простые правила, как соблюдение дистанции, постоянная дезинфекция и индивидуальная защита могут обезопасить нас и после окончания карантина", - написал он в телеграмм.

Накануне Шмыгаль опубликовал п лан выхода Украины из карантина в пять этапов. Для его начала есть два условия. Во-первых, если в течение 10 дней процент выявленных случаев заболевания в стране не меняется или колеблется в пределах 5%. Во-вторых, больницы заполнены пациентами с COVID-19 менее чем на 50%

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