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Шмыгаль обнародовал "новые стандарты жизни"

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Украинцам вместе со всем миром придется жить по новым социальным стандартам после карантина, считает премьер.
Последствия коронавируса будут долго сказываться на жизни общества
Последствия коронавируса будут долго сказываться на жизни общества
Премьер-министр Денис Шмыгаль в субботу, 25 апреля, опубликовал свод "новых стандартов жизни" после карантинных ограничений.
 
"Украина, как и весь мир, должна научиться жить по новым стандартам, по новыму социальному поведению. Ослабление карантина не означает, что угроза пройдет. Такие простые правила, как соблюдение дистанции, постоянная дезинфекция и индивидуальная защита могут обезопасить нас и после окончания карантина", - написал он в телеграмм.
 
 
Накануне Шмыгаль опубликовал план выхода Украины из карантина в пять этапов. Для его начала есть два условия. Во-первых, если в течение 10 дней процент выявленных случаев заболевания в стране не меняется или колеблется в пределах 5%. Во-вторых, больницы заполнены пациентами с COVID-19 менее чем на 50%
 
Напомним, карантин был введен 12 марта и уже дважды продлевался на три недели.
 
 

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Теги: карантин, Коронавирус, Коронавирус в Украине, Денис Шмыгаль
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Источник: korrespondent.net

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