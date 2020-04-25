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Маски и дистанция останутся: Шмыгаль рассказал о жизни после карантина

Комментариев: 1
Премьер-министр рассказал, как будет жить Украина после карантина.
Фото иллюстративное
Фото иллюстративное
EPA/UPG

После завершения карантина по недопущению распространения коронавируса в стране должны остаться стандарты социального поведения, как и во время эпидемии. В частности, останется масочный режим, дезинфекция, социальное дистанцирование и онлайн-покупки. 

Об этом написал премьер-министр Украины Денис Шмыгаль на своем Telegram-канале.

Украина, как и весь мир, должна научиться жить по новым стандартам, с новым социальным поведением. Ослабление карантина не означает, что угроза пройдет. Такие простые правила, как соблюдение дистанции, постоянная дезинфекция и индивидуальная защита могут обезопасить нас и после окончания карантина, - написал Шмыгаль.

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Шмыгаль отметил, что даже после завершения карантина украинцам стоит продолжать избегать больших собраний и обеспечивать дистанцию не менее 1,5 метра. Стандарт проведения дезинфекций в публичных пространствах и размещения дозаторов с дезинфицирующими средствами на видных местах также должен сохраниться.

При этом глава Кабмина акцентировал на важности использования масок и перчаток.

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Он отметил, что в Украине должен быть закреплен переход к "touchless economy" - распространение онлайн-продаж и безналичных платежей, бесконтактная доставка, специальное обслуживание в супермаркетах и заведениях общественного питания.

Напомним, стали известны детали выхода Украины из карантина. В Кабмине рассказали о пяти этапах выхода из карантина и о необходимых условиях для каждого из них.

 

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Теги: карантин, коронавирус, Шмыгаль
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Комментариев (1)
SINOBI-LIFE    25.04.2020, 13:27
Оценка:  -1
SINOBI-LIFE
Снова ИДИОТ от ЗЕвласти тупит!!!
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