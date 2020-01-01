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Студентов к борьбе с коронавирусом пока привлекать не будут

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На данный момент дефицита медицинских работников нет, привлекать студентов пока не планируют.
В Украине более 450 тысяч медиков
В Украине более 450 тысяч медиков
facebook.com/ruslan.martsinkiv
На сегодняшний день нет необходимости привлечения студентов-медиков и интернов к борьбе с коронавирусом, сообщил министр здравоохранения Максим Степанов в субботу, 25 апреля.
 
 
"Всех студентов, в том числе студентов медицинских вузов и интернов, планировали привлекать исключительно на добровольных началах. Для этого они заполнили соответствующие анкеты, все это происходит на уровне департаментов здравоохранения. Планировалось привлекать их к борьбе с коронавирусная болезнью для организационно-технических мероприятий, но сегодня такой необходимости не существует: нам вполне хватает всех наших медицинских работников, если мы смотрим на нагрузку на медицинскую систему", - отметил министр.
 
Но если такая необходимость возникнет, то студентов будут привлекать на добровольной основе.

Также Степанов сообщил, что сейчас в Украине 156 тысяч врачей и 296 тысяч медработников среднего и младшего персонала.

“Мы завершаем аудит, мы сделали первые шаги к повышению заработной платы им. В ближайшие дни этот механизм заработает”, - добавил министр, говоря о выплатах медикам 300-процентных доплат за работу с больными коронавирусом.

На данный момент коронавирусом заразились 1574 медработника.

 

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Теги: Минздрав, медики, студент, Коронавирус, Максим Степанов
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Источник: korrespondent.net

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