В ВСУ еще 6 случаев COVID-19, 4 воинов госпитализированы

Появилась свежая статистика.

За минувшие сутки в Вооруженных Силах выявлено 6 новых случаев заболевания COVID-19, общее количество инфицированных возросло до 37.

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Об этом сообщает пресс-служба Командования медицинских сил ВСУ.

По предварительной информации, из 6 новых инфицированных четверо находятся в учреждениях здравоохранения: один в ВМКЦ Центрального региона Винницы, двое в Черновицком военном госпитале, один в Надвирнянской центральной больнице.

Кроме того, еще двое бойцов ВСУ, во Львовской и Ивано-Франковской областях, лечатся дома под наблюдением врачей.

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По словам врачей, состояние здоровья военнослужащих удовлетворительное, один работник ВСУ находится в состоянии средней тяжести.

К слову, по состоянию на 25 апреля в ВСУ выявлено 37 больных COVID-19. Из них 18 человек выздоровели, двое - скончались. На изоляции (в том числе самоизоляция) - 328 человек.

Напомним, по данным на пятницу, 24 апреля, в Вооруженных силах Украины зафиксирован 51 случай инфицирования коронавирусом. За сутки заразились 5 человек.

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