Тысячи силовиков отправят патрулировать кладбища

В Украине до лета запрещено посещать кладбища в поминальные дни, напомнили в МВД.

В поминальные дни в Украине общественную безопасность будут обеспечивать более 22 тысяч полицейских и военнослужащих Нацгвардии, сообщает пресс-служба МВД в субботу, 25 апреля.

В ведомстве напомнили, что местным властям поручено запретить посещение гражданами кладбищ, мест отдельных захоронений в традиционные послепасхальные поминальные дни, кроме похорон.

"Полицейские вместе с нацгвардейцами во время проведения поминальных дней будут обеспечивать правопорядок и следить за соблюдением карантинных ограничений. В частности, вблизи кладбищ будут дежурить усиленные патрули. При этом основная задача правоохранителей - это проведение разъяснительной работы о запрете посещений мест захоронений и необходимости соблюдения всех карантинных ограничений", - говорится в сообщении.

Напомним, ранее все конфессии Украины договорились перенести поминальные дни на начало лета.

Тем не менее, некоторые украинцы нарушают предписания, и, как и на Пасху посещали храмы, продолжают ходить на кладбища.

В частности, в Ровно 70-летняя пенсионерка пыталась попасть на кладбище, но застряла, когда перелезала через забор.

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