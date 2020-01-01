Власть цементирует коррупцию в строительной отрасли вместо того, чтобы искоренить ее, – СМИ

Реформа строительной отрасли, предполагающая ликвидацию Государственной архитектурно-строительной инспекции и создание взамен новых органов не будет иметь смысла, если «у кормушки» в итоге окажутся старые коррупционеры Кучера-Кудрявцева. Об этом говорится в материале, опубликованном СМИ.

«Яркий пример, когда вместо того, чтобы действенно подойти к вопросу «коррупционной гидры ГАСИ» в строительной отрасли Украины, политики создают сложный комплекс мероприятий по реформированию административных услуг. В народе такой подход называется «выкрасить и выбросить. Кабинет министров принял постановление №218 от 13 марта 2020 года о ликвидации ГАСИ и утвердил создание комиссии по ликвидации ГАСИ, а также создание Государственной сервисной службы градостроительства Украины как центрального органа исполнительной власти (Держсервисбуд). Также Кабмином принято постановление №219 от 13 марта 2020 года, согласно которому образуется еще два центральных органа исполнительной власти: Государственная инспекция градостроительства Украины и Государственное агентство по техническому регулированию в градостроительстве Украины», – напоминается в статье.

Там отмечается, что этими решениями власти пытаются бороться с коррупцией во всех ее проявлениях, но при этом допускают к управлению органом всех должностных лиц, работавших по «старым схемам». Некоторые из которых стояли у истоков создания известной схемы «пять долларов за метр».

«При этом, ГАСИ не исполняет своих прямых обязанностей с возложенными на нее полномочиями. Последней предсмертной судорогой было внедрение Электронного кабинета застройщика. Идея, которая могла бы действительно перезапустить сердце ГАСИ, попала в руки системных коррупционеров. Детище экс-главы инспекции Алексея Кудрявцева, которое он вынашивал еще со времен Порошенко, своим запуском открыло ящик Пандоры. Из-за технических недоработок через месяц все игроки на рынке «околостроительного» консалтинга (решалы) поняли, что могут самостоятельно вносить объекты в Реестр через Электронный кабинет – продолжая брать те же деньги с застройщиков, убрав монополию известной сети бэк-офисов Кудрявцева. Как только эта компания поняла, что происходит, Электронный кабинет был отключен. И даже воля нового руководителя Минрегона Чернышова не может пробить сейчас круговую оборону Кучера-Сергиенко-Васильченко», – пояснили в СМИ.

(На фото слева – Сергей Кучер, посередине – Алексей Кудрявцев, справа – Юрий Васильченко)

Там также рассказали, что сейчас «ручные обезьянки» Кудрявцева во всех структурах ГАСИ активно «продают» вакансии в еще несозданных органах. Всех остальных, не желающих «покупать билеты в светлое будущее», попросту увольняют.

«Из всего вышесказанного можно сделать только один вывод: нет смысла нанимать тех же «псевдоспециалистов» по дохлым лошадям. В общем, «лошадь сдохла – слезай». Бессмысленно реформировать орган с теми же лицами, которые стояли у истоков коррупции. Систему нужно построить заново, превратив коррупционные русла в бюджетные поступления, признав платность административных услуг в строительстве, не выводя такие объемы денег в «черный нал». А также – обеспечить квалифицированным персоналом Инспекции равные правила для застройщиков хотя бы в рамках «красных линий», – резюмируется в материале.