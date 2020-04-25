Прокурора Днепропетровской области поймали на крупной взятке

Мужчине грозит уголовный срок.

Сотрудника Днепропетровской местной прокуратуры поймали на крупной взятке, размером в семь тысяч долларов.

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Об этом сообщили в пресс-службе Государственного бюро расследований.

По данным ведомства, прокурор требовал и получил деньги от местной жительницы. За эту сумму он обещал посодействовать в закрытии уголовного производства по факту хранения наркотических веществ, где фигурировала женщина.

Злоумышленник требовал 7 тысяч долларов ГБР

Кроме того, прокурор шантажировал женщину тем, что в случае отказа давать взятку он направит в суд обвинительный акт в отношении местной жительницы.

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На данный момент продолжаются следственные действия, а также решается вопрос о сообщение задержанному о подозрении и избрании в отношении него меры пресечения.

Горе-прокурору грозит наказание в виде лишения свободы на срок от трех до восьми лет с конфискацией имущества.

Проводятся следственные действия ГБР

Напомим, чиновники "заработали" 1,4 млрд на махинациях с закупкой продуктов. В исправительные учреждения поставлялись продукты, списанные с госрезерва и опасные для употребления. Их обрабатывали химикатами, чтобы придать товарный вид.

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