Заробитчанин из Тернополя покончил с собой в больнице

Там мужчина проходил обсервацию.

В Тернопольской городской больнице № 3 совершил самоубийство 39-летний житель города, который 14 апреля вернулся с Польши.

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Об этом сообщает Тернопольский городской штаб для борьбы с коронавирусом в Facebook.

Врачи сообщают, что у мужчины не было симптомов коронавируса, он получал больничную еду, был женат и воспитывал четверых детей.

По предварительной информации, на протяжении почти двух лет мужчина почти все время жил за границей. 20 апреля он попал на обсервацию в городскую больницу №3.

Симптомов коронавируса у мужчины не было, трижды в день он измерял температуру тела, не жаловался на самочувствие, - отмечено в сообщении.

Несмотря на то, что у мужчины в Украине есть жена и дети, в больницу к нему никто не приходил.

Ему никто не приносил в больницу передач. Мужчина трижды в день получал больничное питание. В палате, в которой жил один, был индивидуальный санузел и балкон, - сказано в сообщении.

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Вечером 24 апреля мужчина закрылся в палате. На вечернем обходе медики не смогли открыть двери и вызвали полицию. Причину самоубийства установит следствие.

Напомним, в Минздраве рассказали об отечественных ПЦР-тестах. В регионы уже отправили две тысячи украинских ПЦР-систем. Одна система насчитывает почти 100 тестов.

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