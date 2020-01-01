На Днепропетровщине задержали мэра города

Руководство одного из городов организовало схему хищений на ремонте. Филатов сообщает о задержании мэра Покрова.

В Днепропетровской области разоблачили должностных лиц горсовета в хищении 1,3 млн грн бюджетных средств, сообщает Нацполиция в субботу, 25 апреля.

Как сообщается, средства выделялись на проведение капитального ремонта кровель жилых домов и ремонта учебных заведений города. 24 апреля городскому голове, руководителю и сотруднику управления жилищно-коммунального хозяйства и строительства исполнительного комитета горсовета, а также двум гражданским лицам сообщено о подозрении.

"Установлено, что подконтрольными коммерческими структурами заключались договоры на проведение капитального ремонта кровель жилых домов и ремонта учебных заведений города. В дальнейшем должностные лица утверждали своей подписью документы, в которые заранее вносили недостоверные сведения относительно объемов и качества выполненных работ. Эти документы были основанием для перечисления средств на счета коммерческих структур. Легализовали полученные средства через общества с признаками фиктивности", - говорится в сообщении.

Кроме того, были установлены факты получения должностными лицами городского совета "откатов" за перечисление бюджетных средств за выполненные работы.

"Проводится более 30 санкционированных обысков по месту жительства подозреваемых, в их транспортных средствах и у других лиц, задействованных в преступной схеме", - сообщили в полиции.

В полиции не указывается город в Днепропетровской области, где выявлены хищения. Но мэр Днепра Борис Филатов сообщил, что правоохранители "бросили за решетку мэра города Покров Александра Шаповала и его подчинённых"

"Якобы те создали "преступную группу". Но не учли того обстоятельства, что уже несколько лет город Покров Днепропетровской области занимает первое место по стране в рейтинге прозрачности власти: от госзакупок до внедрения электронных реестров", - отметил Филатов.

Накануне сообщалось, что в Днепропетровской области банду задержали прямо во время нападения на дом фермера.

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