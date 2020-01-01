В МОЗ показали, как распространялся COVID-19 в Украине

Появилось увлекательное видео.

Министерство здравоохранения Украины показало увлекательное видео о том, как менялась ситуация с распространением коронавируса в 10 областях-рекордсменах.

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Об это сообщает пресс-служба Минздрава в Телеграм.

По информации МОЗ, первый случай COVID-19 было зафиксировано 3 марта в Черновицкой области. Сегодня больные есть во всех регионах Украины, а суммарное количество людей с COVID-19 составляет 8125 человек.

Это число продолжает стремительно расти в основном из-за игнорирования правил карантина. Поэтому оставайтесь дома и меняйте статистику в лучшую сторону, - сказано в сообщении Минздрава.

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Напомним, студентов к борьбе с коронавирусом пока привлекать не будут. На данный момент дефицита медицинских работников нет, привлекать студентов пока не планируют.

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