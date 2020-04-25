Глава Минюста рассказал о пожизненно заключенных-интеллигентах

Малюска не против освобождать пожизненно осужденных заключенных. Даже мог бы брать их на работу.

Министр юстиции Украины Денис Малюська считает приговоренных к пожизненному заключению самой интеллигентной категорией осужденных и готов был бы взять их на работу. Об этом он сказал в интервью Радио НВ.

"Огромное количество "пожизненников" крайне сдержанные, умные, интеллигентные, начитанные люди. Классический пример - это когда человек 19-20 лет вернулся из армии, молодой-зеленый .... У кого-то в банде [состоял], кого-то убили из группы таких же. Это было в 1989-1990-1991 годах. Сейчас 2020-й. Они сидят десятки лет. Это люди, которым сейчас уже 40-50 лет. Они даже особо не помнят ту свою жизнь. Это совершенно, принципиально другие люди, не такие, какими они попали в тюрьму. Я таких готов брать на работу. С ними можно общаться о множестве разных вещей. Они аккуратные, осторожные и не видели другого мира. Это ужасно", - говорит Малюська.

По его словам, с пожизненно осужденными не проводится необходимая работа, а эффективный механизм допуска к ним психологов и специалистов, которые бы оценивали возможность их помилования, отсутствует.

"Нужно, чтобы общество поняло, что это безопасно, эти люди адекватные, их можно поэтапно, выборочно, после тщательного анализа психологов постепенно выпускать, и нет смысла тратить бюджетные средства на их содержание", - считает глава Минюста.

Ранее Малюська аононсировал новый вид наказания – пробациионный надзор.

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