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Минздрав показал динамику коронавируса

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Первый случай коронавируса был официально подтвержден в Украине 3 марта. Сейчас в стране более 8,1 тысяч заболевших.
Министерство здравоохранения опубликовало в субботу, 25 апреля, видео, в котором показана динамика распространения коронавируса в 10 областях Украины.
 
"Первый случай COVID-19 было зафиксировано 3 марта во Черновицкой области. Сегодня больные есть во всех регионах Украины, а суммарное количество людей с COVID-19 составляет 8125 человек. Это число продолжает стремительно расти в основном из-за игнорирования правил карантина. Поэтому оставайтесь дома и меняйте статистику в лучшую сторону", - говорится в сообщении.
 
 
Отметим, госпитализированы 2627 украинцев с коронавирусной инфекцией, 104 из них - на аппаратах искусственной вентиляции легких. Остальные - на амбулаторном лечении.
 

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Теги: Минздрав, динамика, Коронавирус, Коронавирус в Украине
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Источник: korrespondent.net

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Комментариев (1)
СливнойБачок    25.04.2020, 15:23
Оценка:  +1
СливнойБачок
Как объяснить ситуацию с коронавирусом в Белоруссии где нет никаких изоляций граждан, а ситуация значительно лучше нашей ?
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