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На Одесчине проходят испытания ракеты Ольха-М

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Стрельбы проводят в рамках подготовки к государственным испытниям новой украинской ракеты.
Стрельбы проходят в Одесской области
Стрельбы проходят в Одесской области
facebook.com/GeneralStaff.u

На полигоне в Одесской области в рамках подготовки к проведению госиспытаний продолжаются летные испытания украинской ракеты Ольха-М, сообщает Генштаба ВСУ в субботу, 25 апреля.

"Ольха-М - проект создания высокоточных 300 мм реактивных боеприпасов с максимальной дальностью свыше 100 км, которые производятся предприятиями оборонно-промышленного комплекса Украины по замкнутому циклу", - говорится в сообщении.

Напомним, РСЗО Ольха – высокоточная система залпового огня с корректируемым боеприпасом весом до 800 кг. В июне прошлого года Минобороны завершило испытание этой установки.

Ранее в сети появился ролик, на котором видно попадание в цель частичного залпа из РСЗО Ольха.

 

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Теги: ракеты, стрельба, военные, полигон, ВСУ, Генштаб, испытание оружия
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Источник: korrespondent.net

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