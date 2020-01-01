В Херсонской области город и два села закрыли на карантин

На время действия ограничений в городе Олешки установлены пять карантинных блокпостов, в селах – по два.

В Херсонской области полностью закрывают на въезд-выезд в три населенных пункта в связи с ростом случаев заболевания коронавирусом COVID-19. Об этом сообщает региональное управление Нацполиции в субботу, 25 апреля.

Отмечается, что соответствующее решение было принято на внеочередном заседании региональной комиссии по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций.

"Этот город Олешки, а также села Левые Солонцы Ошковского района и Малые Копани Голопристанского района. В указанных населенных пунктах зафиксировано увеличение количества больных коронавирусом, поэтому на днях будут проводиться временные ограничения и дополнительные дезинфицирующие мероприятия по недопущению распространения коронавирусной болезни", – говорится в сообщении.

Въезд и выезд в указанные населенные пункты закрыт с 13:00 25 апреля и до 6:00 27 апреля. На время действия ограничений в городе Олешки установлены пять карантинных блокпостов, в селах – по два.

Как сообщалось, по состоянию на утро 25 апреля в Херсонской области подтверждены 79 случаев Covid-19.

Напомним, на прошлых выходных на карантин в Херсонской области закрывали города Олешки и Геническ, а также поселки Малые Копани и Левые Солонцы.

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