Под Одессой испытали ракету Ольха-М: впечатляющие фото
Генеральный штаб Вооруженных сил Украины показал впечатляющие кадры испытаний новой ракеты Ольха-М.
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Об этом сообщает пресс-служба Генштаба в Facebook.
Сообщается, что на полигоне в Одесской области продолжается подготовка к государственному испытанию украинской ракеты Ольха-М.
Ольха-М - проект создания высокоточных 300 мм реактивных боеприпасов с максимальной дальностью свыше 100 км, которые производятся предприятиями оборонно-промышленного комплекса Украины по замкнутому циклу, - сказано в сообщении.
К посту Генштаб прикрепил несколько впечатляющих фото испытаний.
Напомним, в Украине создают ударную версию вертолета с управляемыми ракетами. Новый ракетный комплекс должен обеспечить вертолету повышенную дальность и точность стрельбы.
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