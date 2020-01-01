Под Одессой испытали ракету Ольха-М: впечатляющие фото

Генштаб показал фото испытаний.

Генеральный штаб Вооруженных сил Украины показал впечатляющие кадры испытаний новой ракеты Ольха-М.

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Об этом сообщает пресс-служба Генштаба в Facebook.

Сообщается, что на полигоне в Одесской области продолжается подготовка к государственному испытанию украинской ракеты Ольха-М.

Ольха-М - проект создания высокоточных 300 мм реактивных боеприпасов с максимальной дальностью свыше 100 км, которые производятся предприятиями оборонно-промышленного комплекса Украины по замкнутому циклу, - сказано в сообщении.

К посту Генштаб прикрепил несколько впечатляющих фото испытаний.

Испытания проходят под Одессой facebook.com/GeneralStaff.ua

Привлечены специалисты facebook.com/GeneralStaff.ua

Об итоге испытаний расскажут позже facebook.com/GeneralStaff.ua

Кадры из места испытаний facebook.com/GeneralStaff.ua

Генштаб отчитался о начале испытаний facebook.com/GeneralStaff.ua

Напомним, в Украине создают ударную версию вертолета с управляемыми ракетами. Новый ракетный комплекс должен обеспечить вертолету повышенную дальность и точность стрельбы.

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