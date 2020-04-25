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Кабмин повышает зарплату таможенникам на 50%

Комментариев: 1
Руководство ГТС получило возможность увеличить на 50% должностные оклады тем работникам, которые будут переходить на контракт.
Таможенникам существенно увеличат зарплату
Таможенникам существенно увеличат зарплату
Новая таможня / Facebook

Кабинет министров принял постановление, которое утверждает схему окладов должностных лиц и работников Государственной таможенной службы в 2020 году и позволяет повысить им зарплаты на 50%. Об этом накануне сообщила пресс-служба Министерства финансов.

Отмечается, что постановление определяет схему окладов государственным служащим, но не меняет непосредственно сами размеры окладов.

"Лица, находящиеся на госслужбе, сохраняют оклады, определенные для госслужащих. Однако в контексте перехода Государственной таможенной службы к работе в формате единого юридического лица, руководство ГТС получает возможность увеличить на 50% должностные оклады тем работникам, которые будут переходить на контракт. Это увеличение будет происходить в рамках неизменности фонда заработной платы", – говорится в сообщении.

Напомним, 24 апреля Кабмин уволил с занимаемых должностей главу Государственной таможенной службы Максима Нефедова и руководителя Государственной налоговой службы Сергея Верланова.

В тот же день правительство назначило временных руководителей этих ведомств. Новым руководителем таможни стал глава одного из департаментов ГТС Игорь Муратов, а временным руководителем налоговой – замглавы ГНС Михаил Титарчук.

Верланов назвал свое увольнение политическим

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Теги: Минфин, зарплаты, Таможня, Кабмин Украины, правительство, правительство Украины, зарплата
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Источник: korrespondent.net

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Комментариев (2)
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SINOBI-LIFE    25.04.2020, 17:10
Оценка:  0
SINOBI-LIFE
Дармоеды проедают тысячи раз больше,чем приносят пользу!!!
Операторська    25.04.2020, 17:03
Оценка:  +1
Операторська
без коментарів - тепер точно не будуть брати хабарі ...
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