Кабмин повышает зарплату таможенникам на 50%

Руководство ГТС получило возможность увеличить на 50% должностные оклады тем работникам, которые будут переходить на контракт.

Кабинет министров принял постановление, которое утверждает схему окладов должностных лиц и работников Государственной таможенной службы в 2020 году и позволяет повысить им зарплаты на 50%. Об этом накануне сообщила пресс-служба Министерства финансов.

Отмечается, что постановление определяет схему окладов государственным служащим, но не меняет непосредственно сами размеры окладов.

"Лица, находящиеся на госслужбе, сохраняют оклады, определенные для госслужащих. Однако в контексте перехода Государственной таможенной службы к работе в формате единого юридического лица, руководство ГТС получает возможность увеличить на 50% должностные оклады тем работникам, которые будут переходить на контракт. Это увеличение будет происходить в рамках неизменности фонда заработной платы", – говорится в сообщении.

Напомним, 24 апреля Кабмин уволил с занимаемых должностей главу Государственной таможенной службы Максима Нефедова и руководителя Государственной налоговой службы Сергея Верланова.

В тот же день правительство назначило временных руководителей этих ведомств. Новым руководителем таможни стал глава одного из департаментов ГТС Игорь Муратов, а временным руководителем налоговой – замглавы ГНС Михаил Титарчук.

Верланов назвал свое увольнение политическим

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