В Николаевской области вторая смерть от COVID-19

Пенсионера на прошлой неделе госпитализировали областной центр лечения инфекционных болезней с подозрением на коронавирус.

Медики в Николаеве не смогли спасти пожилого мужчину Горсовет Одессы

В Николаевский области зафиксирован второй летальный случай от коронавирусной инфекции COVID-19. Об этом сообщается на сайте местной облгосадминистрации в субботу, 25 апреля.

Указано, что скончался житель села Прибужье Доманевского района, в возрасте 73 лет, который был госпитализирован 18 апреля в Николаевский областной центр лечения инфекционных болезней с подозрением на коронавирус.

"Выражаем соболезнования семье умершего. Власти Доманевского района принимают меры по транспортировке тела умершего к месту погребения", – говорится в сообщении.

По состоянию на утро 25 апреля в Николаевской области подтвержено 111 случаев COVID-19, из них медицинских работников – 31. Пока никто не выздоровел, все продолжают лечение.

Напомним, всего в Украине зафиксировано 8125 зараженных коронавирусом. За сутки их число выросло на 478. Выздоровели 782 человека, скончался от осложнений инфекции 201 украинец.

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