В Запорожье выявили вспышку коронавируса в общежитии

В здании общежития проводят санитарную обработку. На заражение коронавирусом проверят всех его жителей.

В Запорожье зафиксировали вспышку коронавируса COVID-19 в одном из общежитий в Александровском районе. Об этом сообщается на сайте Запорожского горсовета в субботу, 25 апреля.

Указано, что коронавирус был обнаружен у 11 жильцов общежития. В настоящее время оно закрыто, а в здании проводят санитарную обработку. На заражение коронавирусом проверят всех жителей.

Городской голова Владимир Буряк поручил экстренно собрать городскую комиссию по вопросам ликвидации последствий чрезвычайной ситуации, чтобы рассмотреть ситуацию со вспышкой в общежитии.

Ранее на этой неделе под Киевом в Вишневом СOVID-19 подтвердили в общежитии у 101 человека, двое жильцов умерли.

Позже инфекцию выявили еще в двух общежитиях Киевщины – в селе Петропавловское Бориспольского района, а второй – в Гостомеле.

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