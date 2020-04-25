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В Днепре автомобиль влетел в забор дома и сгорел

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Водитель и пассажир автомобиль SsangYong оказались в состоянии алкогольного опьянения. На нарушителей составили протокол.
Автомобиль SsangYong не подлежит ремонту
Автомобиль SsangYong не подлежит ремонту
Информатор

В Днепре в ночь на субботу на улице Володи Дубинина автомобиль SsangYong влетел в забор жилого дома, перевернулся и загорелся. Из машины сбежали двое мужчин, сообщает Информатор 25 апреля.

Инцидент заметил проезжающий мимо автомобилист, он позвонил в полицию и стал преследовать беглецов.

По прибытии на место, патрульные обнаружили перевернувшийся горящий автомобиль во дворе дома №63 по улице Володи Дубинина. На место вызвали спасателей ГСЧС, которые потушили возгорание. Заявитель продолжал преследовать беглецов по улице Танкистов. Правоохранители также отправились на поиски, они обследовали прилегающую территорию и нашли двоих мужчин.

"Нарушителями оказались местные жители – 43 и 39 лет. Мужчин доставили на место происшествия, там их осмотрел врач. Оба задержанных находились в состоянии алкогольного опьянения", – говорится в сообщении.

Cмотрите фотогалерею: В Днепре автомобиль влетел в забор дома и сгорел

Водителя госпитализировали в областную больницу Мечникова с предварительным диагнозом: закрытый перелом костей носа. Пассажир не пострадал.

Полиция составила протокол на нарушителя.

А накануне в Днепре внедорожник Toyota сбил бетонный столб на улице Широкой. В результате аварии часть домов осталась без света.

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Теги: ДТП, фото, Днепр, авария, пожар, автомобиль
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Источник: korrespondent.net

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