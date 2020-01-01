В Одесской области врач заразил коронавирусом 32 коллег

В Подольске зафиксировано 88 случаев заболевания COVID-19. Сейчас ожидают результатов тестирования медработников городской больницы.

В Одесской области один из семейных врачей больницы в районном центре Подольск заразил по меньшей мере 32 медработников. Об этом сообщили председатель Одесской облгосадминистрации Максим Куцый на своей странице в Facebook в субботу, 25 апреля.

"Только что пришли результаты ПЦР-тестов медработников из Подольска, в котором из-за эпидемической ситуации было решено усилить карантин и протестировать ПЦР-методом всех медработников. Результаты неутешительны. 32 положительных результата на тесты у медработников Подольской больницы", – написал Куцый.

По данным эпидемиологов, они были в контакте с больным коронавирусом врачом семейной медицины, который умер неделю назад.

Куцый уточнил, что "по состоянию на 19:30 только в городе Подольск зафиксировано 88 подтвержденных случаев заболевания коронавирусом. Сейчас ожидают окончательных результатов ПЦР-тестирования медработников городской больницы".

Из-за сложившейся ситуации в Подольске, губернатор экстренно созвал заседание областной комиссии по ТЭБ и ЧС, на котором будут приняты неотложные меры по противодействию распространения СOVID-19.

По состоянию на вечер субботы в Одесской области лабораторно подтверждены 219 случаев заболевания.

Напомним, 21 апреля Подольская городская больница была закрыта на двухнедельный карантин. В самом Подольске введен комплекс дополнительных противоэпидемических мероприятий. Запрещен проезд транзитного транспорта, работа всех субъектов хозяйствования, кроме торговли продуктами питания, топливом, лекарствами, а также приостановлен амбулаторный прием больных. Людям рекомендовано минимизировать пребывание в общественных местах.

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