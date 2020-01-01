Руководство Чернобыльского заповедника оценило ущерб от пожаров

Вследствие интенсивного горения были утрачены или сильно повреждены определенные растительные группы, отметил Александр Галущенко.

В результате пожаров в зоне отчуждения уже сгорело 11,5 тысяч га Чернобыльского радиационно-экологического биосферного заповедника, а это 5% его территории. Об этом сказал директор Чернобыльского заповедника Александр Галущенко, сообщает Укринформ в субботу, 25 апреля.

"По предварительным оценкам, пострадало около 11,5 тыс. га юго-западной части заповедника, что составляет около 5% заповедника. Из них леса – около 35%, залежи – 55%, водно-болотные угодья – 10%. Согласно предварительному зонированию, это преимущественно зоны антропогенной нагрузки и буферные зоны", – сказал Галущенко.

По его словам, крупные млекопитающие и копытные скрылись, потому что утрачена кормовая база. Но эти животные вернутся через некоторое время. Наибольшие потери – малые млекопитающие, малые птицы, рептилии и амфибии.

Галущенко отметил, что вследствие интенсивного горения были утрачены или сильно повреждены определенные растительные группы. По фауне негативное влияние будет несущественным, поскольку на время прохождения пожаров у большинства млекопитающих и птиц еще отсутствовали кладки яиц, а молодняк не родился.

Наиболее уязвимая группа – птицы, которые гнездятся на землях: тетерева, кулики, водоплавающие – в это время еще не приступили к массовому гнездованию. Возможны единичные случаи гибели кладок, но есть вероятность, что процесс будет возобновлен.

В общем, подчеркнул он, животные вернутся в места пожарищ через два-три месяца.

Напомним, спасатели уже третью неделю борются с пожарами в зоне отчуждения Чернобыльской АЭС. Основные усилия направлены на локализацию двух очагов на территории Лубянского, Парышевского, Дитятковского и Денисовецкого лесничеств.

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