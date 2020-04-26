На Херсонщине чиновники воровали деньги на борьбу с COVID-19

Средства, которые присвоили себе руководители медицинского учреждения, должны были пойти на закупку средств индивидуальной защиты для медработников одной из районных больниц.

В Херсонской области руководители одного из медицинских учреждений присвоили более 100 тысяч гривен выделенных з государственного бюджета на закупку защитных масок и халатов. Об этом, в субботу, 25 апреля, сообщает пресс-служба СБУ.

По предварительным данным следствия, схему организовали должностные лица одного из районных центров первичной медико-санитарной помощи. Они заключили договор с коммерческой структурой из города Каховка на приобретение для медперсонала защитных масок, халатов и дезинфицирующих средств.

В то же время они значительно завысили стоимость этой продукции. По предварительным оценкам, государство потеряло из-за действий должностных лиц более 110 000 гривен.

Отмечается, что деньги на закупки были выделены с бюджета райсовета.

Правоохранители открыли уголовное производство по ст. 367 (служебная халатность) Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает до пяти лет лишения свободы с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет и штраф.

Следственные действия продолжаются для привлечения к ответственности всех лиц, причастных к схеме.

Ранее в Одесской области сотрудники СБУ разоблачили хищение почти четырех миллионов гривен, выделенных на проведение ремонта автомобильных дорог в регионе.

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