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На Херсонщине чиновники воровали деньги на борьбу с COVID-19

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Средства, которые присвоили себе руководители медицинского учреждения, должны были пойти на закупку средств индивидуальной защиты для медработников одной из районных больниц.
СБУ разоблачила схему разворовывания бюджетных средств
СБУ разоблачила схему разворовывания бюджетных средств
dw.com

В Херсонской области руководители одного из медицинских учреждений присвоили более 100 тысяч гривен выделенных з государственного бюджета на закупку защитных масок и халатов. Об этом, в субботу, 25 апреля, сообщает пресс-служба СБУ.

По предварительным данным следствия, схему организовали должностные лица одного из районных центров первичной медико-санитарной помощи. Они заключили договор с коммерческой структурой из города Каховка на приобретение для медперсонала защитных масок, халатов и дезинфицирующих средств.

В то же время они значительно завысили стоимость этой продукции. По предварительным оценкам, государство потеряло из-за действий должностных лиц более 110 000 гривен.

Отмечается, что деньги на закупки были выделены с бюджета райсовета.

Правоохранители открыли уголовное производство по ст. 367 (служебная халатность) Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает до пяти лет лишения свободы с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет и штраф.

Следственные действия продолжаются для привлечения к ответственности всех лиц, причастных к схеме.

Ранее в Одесской области сотрудники СБУ разоблачили хищение почти четырех миллионов гривен, выделенных на проведение ремонта автомобильных дорог в регионе.

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Теги: СБУ, деньги, Херсонская область, воровство, Коронавирус
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Источник: korrespondent.net

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Cudzoziemiec    26.04.2020, 00:44
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