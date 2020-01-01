В МОН заявили, что часть школ не подключены к интернету

В 2020 году была выделена специальная субвенция на проведение интернета в учебные заведения страны.

Часть украинских школ остаются не подключенными к сети

В Украине не все школы обеспечены интернетом, заявила исполняющая обязанности министра образования и науки Любомира Мандзий. Об этом, в субботу, 25 апреля сообщает Радио Свобода.

“Подключение интернета ведется с Министерством цифровой информации. Была проделана большая работа в прошлом году. В текущем году также была специальная субвенция для проведения интернета в учебные заведения”, - сказала председатель МОН.

Также, глава ведомства отметила, что интернет отсутствует лишь в 3% украинских школ по данным органов управлений образования.

В целом, по словам Мандзий, в Украине более 15 000 средних школ.

Из-за карантина, связанный с Коронавирусная инфекцией, в Украине закрыли школы, а учеников перевели на дистанционное обучение.

Ранее ОП заявил, что за три недели трансляции Всеукраинская школа онлайн показала 545 уроков. Всего уроки Всеукраинской школы онлайн посмотрели более 7 млн раз.

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