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В Украину из Турции вернется еще около 100 граждан нашей страны

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Украинцы отправятся домой на пароме из города Карасу. Большая часть из них прибудут в порт из Измира, Стамбула и Бурсы.
Украинцев доставят домой паромом
Украинцев доставят домой паромом
Facebook.com/CGUinIstanbul

Из турецкого города Карасу в украинский Черноморск паромом доставят более 90 украинцев. Об этом, в субботу, 25 апреля, сообщило Генеральное консульство Украины в Стамбуле.

По словам дипломатов самому младшему пассажиру парома - 1,5 года. Украинцы вернутся на родину уже в ближайшее время.

Генеральное консульство Украины в Стамбуле напоминает, что в условиях закрытия авиапространства, сообщения между городами и усиления мер безопасности в Турции, эта логистическая возможность возвращения в Украину из Турции является единственной.

Ранее в Черноморск Одесской области из Турции паромом вернулись 35 украинцев.

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Теги: Украина, МИД Украины, Турция, Черное море, Дипломатия, паром, Коронавирус
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Источник: korrespondent.net

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