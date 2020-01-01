В Черновицком СИЗО группа заключенных устроила бунт

Заключенные в нескольких камерах в Черновицком СИЗО начали резать вены после того, как стало известно, что в учреждение поступил человек, зараженный коронавирусной инфекцией.

В Черновицкое СИЗО поместили мужчину с подтвержденным диагнозом Covid-19. Против такого решения взбунтовались другие узники пенитенциарного учреждения. Об этом, в субботу, 25 апреля, сообщило издание Обозреватель.

Больного перевели в учреждение из изолятора временного содержания еще 23 апреля, рассказали в Черновицком следственном изоляторе. Но уже через день, 25 апреля некоторые заключенные "закрылись в камерах и препятствовали персоналу выполнять свои обязанности". При этом трое из мужчин якобы порезали себе вены.

“Им оказали необходимую медицинскую помощь”, - уточнили в СИЗО.

По словам представителей изолятора, мужчину с коронавирусом поместили в камеру с соблюдением всех необходимых карантинных требований, отдельно от других заключенных.

“Персонал, осуществляющий надзор, обеспечен средствами индивидуальной защиты и дезинфекции”, сообщают в СИЗО.

В то же время, по информации СМИ, после указанных событий двое инспекторов следственного изолятора обратились к руководству с просьбой предоставить им отпуск.

Позже, после сообщения о происшествии, руководство департамента по вопросам исполнения уголовных наказаний Министерства юстиции Украины выехало на место событий.

Одновременно в следственном изоляторе добавили, что в настоящее время состояние оперативной обстановки в учреждении - "стабильное".

Ранее в СИЗО в Черновцах коронавирус обнаружили у задержанной женщины, о чем сообщила омбудсмен Людмила Денисова.

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