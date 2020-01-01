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В Мариуполе зафиксировали вспышку коронавируса

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В городе зарегистрировали 37 случаев инфицирования. При этом 20 новых случаев выявлены из круга контактов пациентов.
Шесть человек излечились от заболевания
Шесть человек излечились от заболевания

В Мариуполе 25 апреля подтвердили 22 новые случаи заболевания коронавирус COVID-19. Об этом сообщает пресс-служба горсовета.

Отмечается, что 20 новых случаев выявлены из круга контактов пациентов, у которых ранее диагностировали коронавирус. Еще два случая получили, протестировав больных пневмонией.

Всего в городе зарегистрировали 37 случаев инфицирования. Шесть человек излечились от заболевания.

Ранее сообщалось, что в Одесской области врач заразил коронавирусом 32 коллег. В Подольске зафиксировано 88 случаев заболевания COVID-19. 

На Хмельницкой АЭС обнаружили коронавирус

 

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Теги: вирусы, Вирус, заболевание, болезнь, заболевания, Донецкая область, Мариуполь, Коронавирус, Коронавирус в Украине
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Источник: korrespondent.net

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